Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez découvrir notre marché d’artistes et d’artisans d’art de 9h à 18h. A 17h, retrouver la Chorale Schola Cantorum Église, entrée gratuite. A 18h30, jumelages avec les sculpteurs et le tirage de la grande tombola artistique, et à 19h30 clôture de la Biennale, entrée gratuite. Tous les jours exposition, buvette, boutique, librairie à l’annexe de la Mairie de Marc-La-Tour. .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

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English : Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts

L’événement Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes