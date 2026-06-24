Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts Lagarde-Marc-la-Tour
Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts Lagarde-Marc-la-Tour dimanche 9 août 2026.
Lagarde-Marc-la-Tour
Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts
Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez découvrir notre marché d’artistes et d’artisans d’art de 9h à 18h. A 17h, retrouver la Chorale Schola Cantorum Église, entrée gratuite. A 18h30, jumelages avec les sculpteurs et le tirage de la grande tombola artistique, et à 19h30 clôture de la Biennale, entrée gratuite. Tous les jours exposition, buvette, boutique, librairie à l’annexe de la Mairie de Marc-La-Tour. .
Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr
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English : Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts
L’événement Biennale International de Sculpture Marché d’artiste et d’artisan d’arts Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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