Biennale Internationnale de Sculpture Lagarde-Marc-la-Tour
Biennale Internationnale de Sculpture Lagarde-Marc-la-Tour samedi 11 juillet 2026.
Lagarde-Marc-la-Tour
Biennale Internationnale de Sculpture
Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
8 août 20h30
Concert Blues Anna BOULIC/Chanteuse harpiste australienne
Jardin de sculpture | MLT
Prix libre
9 août 9h 18h
Marché d’artistes et artisans d’art
A 17h Chorale Schola Cantorum-Église
Tous les jours de 18h 20h Exposition • Buvette • Boutique • Librairie
LES ATELIERS POUR TOUS (payants).
* Bronze à la cire perdue-Sylvain Yerbanga, artiste burkinabé
Du 11 au 17 juillet
Tarif 350 €
Formateur
* Modelage terre Béatrice Chastagnol
Du 28 au 31 juillet
Tarif 200 €
* Sculpture sur pierre Yves Connier, sculpteur, Meilleur Ouvrier de France
Du 1er au 9 août
Tarif 350 €
* Sculpture sur bois Joël Thépault, sculpteur
Du 5 au 8 août
Tarif 200 €
EXPOSITIONS
Les sculpteurs burkinabés
Sylvain Yerbanga et Faustin Tougma
Médiathèque de Tulle Agglo
Du 11 juillet au 15 septembre
Les sculpteurs de Marc-La-Tour
Médiathèque d’Argentat
Du 9 juillet au 19 septembre .
Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biennale Internationnale de Sculpture
L’événement Biennale Internationnale de Sculpture Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes