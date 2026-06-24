Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnale de Sculpture

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

8 août 20h30

Concert Blues Anna BOULIC/Chanteuse harpiste australienne

Jardin de sculpture | MLT

Prix libre

9 août 9h 18h

Marché d’artistes et artisans d’art

A 17h Chorale Schola Cantorum-Église

Tous les jours de 18h 20h Exposition • Buvette • Boutique • Librairie

LES ATELIERS POUR TOUS (payants).

* Bronze à la cire perdue-Sylvain Yerbanga, artiste burkinabé

Du 11 au 17 juillet

Tarif 350 €

Formateur

* Modelage terre Béatrice Chastagnol

Du 28 au 31 juillet

Tarif 200 €

* Sculpture sur pierre Yves Connier, sculpteur, Meilleur Ouvrier de France

Du 1er au 9 août

Tarif 350 €

* Sculpture sur bois Joël Thépault, sculpteur

Du 5 au 8 août

Tarif 200 €

EXPOSITIONS

Les sculpteurs burkinabés

Sylvain Yerbanga et Faustin Tougma

Médiathèque de Tulle Agglo

Du 11 juillet au 15 septembre

Les sculpteurs de Marc-La-Tour

Médiathèque d’Argentat

Du 9 juillet au 19 septembre .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Biennale Internationnale de Sculpture

L’événement Biennale Internationnale de Sculpture Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes