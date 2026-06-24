Lagarde-Marc-la-Tour

La Biennale Internationale de Sculpture Exposition

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-11

La Biennale International vous invite à l’exposition Les sculpteurs burkinabés avec Sylvain Yerbanga et Faustin Tougma

à partir de 11h30 à la médiathèque de Tulle Agglo. L’entrée est gratuite. .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

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English : La Biennale Internationale de Sculpture Exposition

L’événement La Biennale Internationale de Sculpture Exposition Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes