La Biennale Internationale de Sculpture Exposition Lagarde-Marc-la-Tour
La Biennale Internationale de Sculpture Exposition Lagarde-Marc-la-Tour samedi 11 juillet 2026.
Lagarde-Marc-la-Tour
La Biennale Internationale de Sculpture Exposition
Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-07-11
La Biennale International vous invite à l’exposition Les sculpteurs burkinabés avec Sylvain Yerbanga et Faustin Tougma
à partir de 11h30 à la médiathèque de Tulle Agglo. L’entrée est gratuite. .
Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr
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English : La Biennale Internationale de Sculpture Exposition
L’événement La Biennale Internationale de Sculpture Exposition Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes