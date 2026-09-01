Bienvenue à Golgotha ! Centre Culturel de Delbès Bon-Encontre

Informations pratiques

Bon-Encontre

Bienvenue à Golgotha !

Centre Culturel de Delbès 19 Route de Paradou Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La TDB a reçu avec cette surprenante comédie policière, le Prix Coup de Cœur du Public au 18ème Festival de Veau de Ville d’Aurillac en avril dernier. Un rendez-vous avec l’humour et le polar à ne pas manquer au Centre Culturel de Delbès. Sur réservation

La TDB a reçu avec cette surprenante comédie policière, le Prix Coup de Cœur du Public au 18ème Festival de Veau de Ville d’Aurillac en avril dernier. Un rendez-vous avec l’humour et le polar à ne pas manquer au Centre Culturel de Delbès. Sur réservation. .

Centre Culturel de Delbès 19 Route de Paradou Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99 tdameblanche@orange.fr

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English : Bienvenue à Golgotha !

With this surprising crime comedy, the TDB won the Audience Favorite Award at the 18th “Veau de Ville” Festival in Aurillac last April. A must-see blend of humor and crime fiction at the Delbès Cultural Center. Reservations required

L’événement Bienvenue à Golgotha ! Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Destination Agen