Bienvenue à Golgotha ! Centre Culturel de Delbès Bon-Encontre
samedi 12 septembre 2026 · Centre Culturel de Delbès · Bon-Encontre
Informations pratiques
Bon-Encontre
Bienvenue à Golgotha !
Centre Culturel de Delbès 19 Route de Paradou Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La TDB a reçu avec cette surprenante comédie policière, le Prix Coup de Cœur du Public au 18ème Festival de Veau de Ville d’Aurillac en avril dernier. Un rendez-vous avec l’humour et le polar à ne pas manquer au Centre Culturel de Delbès. Sur réservation
La TDB a reçu avec cette surprenante comédie policière, le Prix Coup de Cœur du Public au 18ème Festival de Veau de Ville d’Aurillac en avril dernier. Un rendez-vous avec l’humour et le polar à ne pas manquer au Centre Culturel de Delbès. Sur réservation. .
Centre Culturel de Delbès 19 Route de Paradou Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99 tdameblanche@orange.fr
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English : Bienvenue à Golgotha !
With this surprising crime comedy, the TDB won the Audience Favorite Award at the 18th “Veau de Ville” Festival in Aurillac last April. A must-see blend of humor and crime fiction at the Delbès Cultural Center. Reservations required
L’événement Bienvenue à Golgotha ! Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Destination Agen
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