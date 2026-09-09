ZE TWOMENCHAUDS JOUENT MOLIÈRE, enfin presque… Centre Culturel de Delbès Bon-Encontre

Informations pratiques

Bon-Encontre

ZE TWOMENCHAUDS JOUENT MOLIÈRE, enfin presque…

Centre Culturel de Delbès 21 Route de Paradou Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Retrouvez Antoine Defoort et Bruno Macheboeuf dans leur duo Ze Twomenchauds, au service de la prose et des vers de Jean-Baptiste Poquelin mais que… Un spectacle déjanté de 90 minutes irrésistibles à voir seul(e), entre ami(e)s ou en famille au Centre Culturel de Delbès. Sur réservation.

Retrouvez Antoine Defoort et Bruno Macheboeuf dans leur duo Ze Twomenchauds, au service de la prose et des vers de Jean-Baptiste Poquelin mais que… Un spectacle déjanté de 90 minutes irrésistibles à voir seul(e), entre ami(e)s ou en famille au Centre Culturel de Delbès. Réservation au 05 53 96 97 99 .

Centre Culturel de Delbès 21 Route de Paradou Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99 tdameblanche@orange.fr

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English : ZE TWOMENCHAUDS JOUENT MOLIÈRE, enfin presque…

Join Antoine Defoort and Bruno Macheboeuf in their duo Ze Twomenchauds, performing the prose and poetry of Jean-Baptiste Poquelin—but… A wild 90-minute show that’s a must-see—whether you’re alone, with friends, or with family—at the Delbès Cultural Center. Reservations required.

L’événement ZE TWOMENCHAUDS JOUENT MOLIÈRE, enfin presque… Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Destination Agen