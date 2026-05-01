Illiers-Combray

Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique

13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-29 12:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique

Vendredi 29 mai de 9h à 12h à la Salle jules Amiot (13 rue Philebert Poulain, 28120 ILLIERS-COMBRAY)

Atelier animé par Bénédicte Proutheau de la Mutuelle SOLIDAIRE MUTAMI.

Au programme

– Atelier Sommeil

– Entretenir sa mémoire

-Activité physique comment bouger ?

Petit-déjeuner offert !

Gratuit et ouvert à tous les nouveaux ou futurs retraités.

Infos & Inscriptions

06 01 74 03 50 contact@assodesdiabetiqueseureetloir.org .

13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 74 03 50

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English :

Welcome to retirement. Workshops: sleep maintaining memory physical activities

L’événement Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE