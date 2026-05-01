Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique Illiers-Combray
Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique Illiers-Combray vendredi 29 mai 2026.
Illiers-Combray
Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique
13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-29 12:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique
Vendredi 29 mai de 9h à 12h à la Salle jules Amiot (13 rue Philebert Poulain, 28120 ILLIERS-COMBRAY)
Atelier animé par Bénédicte Proutheau de la Mutuelle SOLIDAIRE MUTAMI.
Au programme
– Atelier Sommeil
– Entretenir sa mémoire
-Activité physique comment bouger ?
Petit-déjeuner offert !
Gratuit et ouvert à tous les nouveaux ou futurs retraités.
Infos & Inscriptions
06 01 74 03 50 contact@assodesdiabetiqueseureetloir.org .
13 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 74 03 50
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English :
Welcome to retirement. Workshops: sleep maintaining memory physical activities
L’événement Bienvenue à la retraite. Ateliers sommeil entretenir sa mémoire activités physique Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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