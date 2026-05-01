Illiers-Combray

Nocturnes Opéra

4 Place de l’Église Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nocturnes Opéra

La Ville d’Illiers-Combray vous invite à découvrir Nocturnes Opera, un spectacle original mêlant opéra, théâtre et humour, porté par les artistes Jean-Marc Turpin et Chiho Miyamoto.

Église Saint-Jacques

Samedi 30 mai 2026 à 20h

À travers les plus grands airs d’opéra, les artistes proposent une soirée accessible à tous, mêlant émotion, passion et éclats de rire dans une ambiance conviviale.

Billetterie en ligne https://my.weezevent.com/nocturnes-opera

Le QR-code présent sur l’affiche ne fonctionne pas.

Une billetterie sera également disponible sur place le soir du concert, et un numéro de téléphone est indiqué sur les supports de communication pour tout renseignement. 15 .

4 Place de l’Église Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 41 62 23

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English :

Opera Nocturnes

L’événement Nocturnes Opéra Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE