Bienvenue aux Enfers ! Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-10 21:00 – 22:00

Gratuit : non Tarif unique 7€ / 5€ avec le PassConcert jeunes : tarif unique 3€

Le chœur d’Angers Nantes Opéra vous convie aux Enfers !Le premier Toutes voix dehors de la saison plonge dans l’histoire d’un homme qui, comme le poète Orphée, descend dans les entrailles de la Terre, rencontre le roi des morts et assiste aux rituels endiablés des mondes souterrains.Au programme, les plus belles pages d’opéra, où le chœur incarne tour à tour les créatures infernales et les aspirations spirituelles des humains. On y vivra des extraits d’Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, de Faust de Charles Gounod, mais aussi des œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré et de la compositrice Marie Jaëll.

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/toutes-voix-dehors/bienvenue-aux-enfers



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