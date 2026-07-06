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Bienvenue aux Enfers ! Théâtre Graslin Nantes

mardi 10 novembre 2026 · Théâtre Graslin · Nantes

Bienvenue aux Enfers ! Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Théâtre Graslin
Adresse
Place Graslin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif unique 7€ / 5€ avec le PassConcert jeunes : tarif unique 3€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-10 21:00 – 22:00
Gratuit : non Tarif unique 7€ / 5€ avec le PassConcert jeunes : tarif unique 3€  

Le chœur d’Angers Nantes Opéra vous convie aux Enfers !Le premier Toutes voix dehors de la saison plonge dans l’histoire d’un homme qui, comme le poète Orphée, descend dans les entrailles de la Terre, rencontre le roi des morts et assiste aux rituels endiablés des mondes souterrains.Au programme, les plus belles pages d’opéra, où le chœur incarne tour à tour les créatures infernales et les aspirations spirituelles des humains. On y vivra des extraits d’Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, de Faust de Charles Gounod, mais aussi des œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré et de la compositrice Marie Jaëll.

Théâtre Graslin Nantes 44000
https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/toutes-voix-dehors/bienvenue-aux-enfers


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