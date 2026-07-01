Bienvenue aux pollinisateurs dans mon jardin !, Maison de la Terre, Plélo

Informations pratiques

Bienvenue aux pollinisateurs dans mon jardin ! Mardi 7 juillet, 14h30 Maison de la Terre Côtes-d’Armor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:00:00+02:00

Cet atelier met le focus sur ces petites bêtes indispensables à la vie.

Des astuces pour mieux les accueillir dans ton jardin : bricolage, jeux et observations.

*Pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte.

Atelier en extérieur : prévoir une tenue adaptée à la météo, bottes ou chaussures fermées.

Sur inscription

Maison de la Terre Lantic Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « communication@kerval-centre-armor.fr »}]

Des astuces pour mieux les accueillir dans ton jardin : bricolage, jeux et observations. sol animation nature

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