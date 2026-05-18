Bienvenue dans mon jardin au naturel à Evellys Remungol Évellys
Bienvenue dans mon jardin au naturel à Evellys Remungol Évellys samedi 13 juin 2026.
Évellys
Bienvenue dans mon jardin au naturel à Evellys Remungol
Ker-Jolie, 39 rue Kerguillemet, Remungol Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Grande portes-ouvertes de jardins amateurs !
Lors de cet événement régional, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement les portes de leur jardin pour échanger sur les techniques qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé et l’environnement !
Au cœur du bourg, un jardin naturel à découvrir, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
De 10h à 13h, atelier cuisine et dégustation avec les Cuisiniers solidaires. .
Ker-Jolie, 39 rue Kerguillemet, Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 43 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel à Evellys Remungol Évellys a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
À voir aussi à Évellys (Morbihan)
- Pardon de Ste Brigitte Ste Brigitte Évellys 25 mai 2026
- Concours de palets Évellys 30 mai 2026
- Troc et puces Évellys 7 juin 2026
- Fête de la musique Évellys 26 juin 2026
- L’art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs Évellys 3 juillet 2026