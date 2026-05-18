Évellys

Bienvenue dans mon jardin au naturel à Evellys Remungol

Ker-Jolie, 39 rue Kerguillemet, Remungol Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Grande portes-ouvertes de jardins amateurs !

Lors de cet événement régional, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement les portes de leur jardin pour échanger sur les techniques qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la santé et l’environnement !

Au cœur du bourg, un jardin naturel à découvrir, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

De 10h à 13h, atelier cuisine et dégustation avec les Cuisiniers solidaires. .

Ker-Jolie, 39 rue Kerguillemet, Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 43 42

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English :

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel à Evellys Remungol Évellys a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE