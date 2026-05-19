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Fête de la musique Évellys

Fête de la musique Évellys vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Centre bourg

Ville : 56500 Évellys

Département : Morbihan

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Évellys

Fête de la musique

Centre bourg Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Scène ouverte en centre-ville à partir de 19h.
Vous faites de la musique et souhaitez participer ? Inscriptions 02 97 60 00 37.   .

Centre bourg Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37 

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English :

L’événement Fête de la musique Évellys a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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