Évellys

Fête de la musique

Centre bourg Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Scène ouverte en centre-ville à partir de 19h.

Vous faites de la musique et souhaitez participer ? Inscriptions 02 97 60 00 37. .

Centre bourg Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37

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English :

L’événement Fête de la musique Évellys a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE