Fête de la musique Évellys
Fête de la musique Évellys vendredi 26 juin 2026.
Évellys
Fête de la musique
Centre bourg Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Scène ouverte en centre-ville à partir de 19h.
Vous faites de la musique et souhaitez participer ? Inscriptions 02 97 60 00 37. .
Centre bourg Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37
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English :
L’événement Fête de la musique Évellys a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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