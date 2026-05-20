Évellys

L’art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs

Chapelle Notre-Dame des Fleurs Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-03

Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène un travail de sensibilisation au patrimoine et à l’art contemporain à travers des actions de médiation à destination du public scolaire, des individuels ou des entreprises. Ouvert de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi.

Artiste 2026 Lydia Gifford (GB)

À la frontière de la peinture et de la sculpture, mon travail explore la sédimentation des couches, le rythme et la matérialité. En alternant empâtements et transparences, je crée des textures qui défient l’adhérence et interrogent les limites de la matière.

Chaque geste, notamment sur textile humide, laisse apparaître une histoire du toucher où la fluidité de l’impact reste exposée.

Mes compositions oscillent entre figuration et abstraction pure. La forme s’y manifeste pour s’évaporer aussitôt, laissant place à un équilibre entre contrôle et spontanéité .

Chapelle Notre-Dame des Fleurs Évellys 56500 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement L’art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs Évellys a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE