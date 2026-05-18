Bienvenue dans mon jardin au naturel Blandouet Blandouet-Saint Jean

Blandouet-Saint Jean

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Blandouet 4 Chemin du Laurier Blandouet-Saint Jean Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le jardin du Ruisseau

le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Le principe est simple 15 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end.

Passionnée du potager, de fleurs et de fraises, Catherine a créé ce jardin au bord du ruisseau avec les plantes de

son jardin personnel. Le jardin est un espace de création, le paillage végétal et minéral protège le sol et contribue à l’esthétique, les fleurs et la pelouse structurent l’espace. Vous y trouverez quelques arbres et les légumes habituels du

potager. A Blandouet, les habitants se mobilisent pour fleurir les pieds de mur et aménager des espaces partagés. Sur place, Jacques, un voisin passionné de greffes, vous proposera également la visite de son verger partagé.

Stationnement parking du cimetière à proximité.

Accès libre. .

Blandouet 4 Chemin du Laurier Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

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Le jardin du Ruisseau

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons