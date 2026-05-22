Le duo Chassé-Croisé Bistrot associatif au coin de la Rue Blandouet-Saint Jean

Blandouet-Saint Jean

Le duo Chassé-Croisé

Bistrot associatif au coin de la Rue 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Chassé Croisé, un duo piano-voix , une expérience artistique et musicale.

Porté par un duo piano-voix Chassé-croisé vous amène avec élégance vers ses créations de chansons françaises à texte.

Le piano dialogue avec la voix créant des ambiances tantôt légères tantôt profondes.

Chassé-Croisé est une expérience artistique qui même subtilement humour, poésie, émotion et théâtralité.

Retrouvez Hervé Le Goff, Vincent Abalain et Claudine Orvain pour partager un moment accessible et familial. .

Bistrot associatif au coin de la Rue 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 76 58 17 christinecoindelarue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chassé Croisé, a piano-voice duo, an artistic and musical experience.

L’événement Le duo Chassé-Croisé Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons