Le duo Chassé-Croisé Bistrot associatif au coin de la Rue Blandouet-Saint Jean
Le duo Chassé-Croisé Bistrot associatif au coin de la Rue Blandouet-Saint Jean samedi 20 juin 2026.
Blandouet-Saint Jean
Le duo Chassé-Croisé
Bistrot associatif au coin de la Rue 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Chassé Croisé, un duo piano-voix , une expérience artistique et musicale.
Porté par un duo piano-voix Chassé-croisé vous amène avec élégance vers ses créations de chansons françaises à texte.
Le piano dialogue avec la voix créant des ambiances tantôt légères tantôt profondes.
Chassé-Croisé est une expérience artistique qui même subtilement humour, poésie, émotion et théâtralité.
Retrouvez Hervé Le Goff, Vincent Abalain et Claudine Orvain pour partager un moment accessible et familial. .
Bistrot associatif au coin de la Rue 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 76 58 17 christinecoindelarue@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chassé Croisé, a piano-voice duo, an artistic and musical experience.
L’événement Le duo Chassé-Croisé Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons