Journées de Patrimoine de Pays Hôtel de la Boule d’Or Blandouet-Saint Jean
Journées de Patrimoine de Pays Hôtel de la Boule d’Or Blandouet-Saint Jean samedi 27 juin 2026.
Blandouet-Saint Jean
Journées de Patrimoine de Pays
Hôtel de la Boule d’Or 3 place de l’église Blandouet-Saint Jean Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Visite de l’ancien hôtel de la Boule d’Or: maison d’artiste et café peint
S’il est un lieu où l’art est mis en partage depuis bien longtemps, c’est bien l’hôtel de la Boule d’Or de Saint-Jean-sur-Erve.
Seule rescapée des huit auberges aux mûrs peints de la Mayenne, elle a été acquise en 1996 par l’artiste Jill Culiner qui en a fait une maison-musée.
Dans ce décor d’un autre siècle, car cette maison d’artiste est restée dans son jus , les œuvres de Jill Culiner travail satirique et critique sur le comportement humain côtoient photos et histoires (vraies ou fictives ?) des anciens clients de l’hôtel.
Entrée libre .
Hôtel de la Boule d’Or 3 place de l’église Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 55 00 49
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English :
Visit the former Hôtel de la Boule d’Or: artist’s house and painted café
L’événement Journées de Patrimoine de Pays Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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