Journées de Patrimoine de Pays Hôtel de la Boule d’Or Blandouet-Saint Jean samedi 27 juin 2026.

Blandouet-Saint Jean

Journées de Patrimoine de Pays

Hôtel de la Boule d’Or 3 place de l’église Blandouet-Saint Jean Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Visite de l’ancien hôtel de la Boule d’Or: maison d’artiste et café peint

S’il est un lieu où l’art est mis en partage depuis bien longtemps, c’est bien l’hôtel de la Boule d’Or de Saint-Jean-sur-Erve.

Seule rescapée des huit auberges aux mûrs peints de la Mayenne, elle a été acquise en 1996 par l’artiste Jill Culiner qui en a fait une maison-musée.

Dans ce décor d’un autre siècle, car cette maison d’artiste est restée dans son jus , les œuvres de Jill Culiner travail satirique et critique sur le comportement humain côtoient photos et histoires (vraies ou fictives ?) des anciens clients de l’hôtel.

Entrée libre .

Hôtel de la Boule d’Or 3 place de l’église Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 55 00 49

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English :

Visit the former Hôtel de la Boule d’Or: artist’s house and painted café

L’événement Journées de Patrimoine de Pays Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons