Châtillon-sur-Indre

Bienvenue dans mon jardin au naturel

52 Bis Route de Tours Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Françoise, passionnée de jardinage, a créé ce jardin d’environ 3 000 m² il y a 15 ans, un jardin d’agrément avant tout avec de nombreuses vivaces, des plantes annuelles, des arbustes et quelques arbres qui côtoie un petit jardin potager. Une serre lui permet de réaliser tous ses semis de plantes annuelles et de cultiver des plantes aromatiques qui sont ensuite séchées sur une clayette et dégustées l’hiver sous forme de tisanes. Soucieuse de préserver l’environnement, Françoise pratique un jardinage au naturel en utilisant le paillage, le compost, le bouturage et la division des vivaces mais aussi en choisissant des végétaux en tenant compte du réchauffement climatique afin de limiter l’arrosage. Dans ce jardin, Françoise cultive certes des fleurs mais aussi une certaine sérénité et un …. .

52 Bis Route de Tours Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire

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English :

This weekend, gardeners welcome you to their homes: on June 13 and 14, push open the gates and let yourself be inspired by enthusiasts who cultivate their gardens without chemicals, respecting biodiversity and water.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY