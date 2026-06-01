Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée Exireuil dimanche 14 juin 2026.

Exireuil

Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée

9 LD LA COLLINIERE Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir La Prairie Enchantée pour une visite guidée (gratuite).

Un week-end pour observer les techniques de jardinage au naturel et partager un moment d’échanges et de convivialité. .

9 LD LA COLLINIERE Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 jardin@cpie79.fr

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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée Exireuil a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre