Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée Exireuil
Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée Exireuil dimanche 14 juin 2026.
Exireuil
Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée
9 LD LA COLLINIERE Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir La Prairie Enchantée pour une visite guidée (gratuite).
Un week-end pour observer les techniques de jardinage au naturel et partager un moment d’échanges et de convivialité. .
9 LD LA COLLINIERE Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 jardin@cpie79.fr
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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel La Prairie Enchantée Exireuil a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Haut Val De Sèvre
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