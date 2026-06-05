Exireuil

Stages de Pêche

Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-30 2026-07-31

Participez aux stages de pêche de la Fédération.

Vous pourrez pêcher les carnassiers aux leurres artificiels.

Ces animations permettent aux enfants et adolescents de découvrir la pêche de loisir, les milieux aquatiques et la biodiversité locale, dans un cadre convivial et encadré.

Inscriptions en ligne.

Pour chaque enfant inscrit, un adulte accompagnateur peut également participer au stage. .

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 23 33 contact@peche79.fr

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English : Stages de Pêche

L’événement Stages de Pêche Exireuil a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Haut Val De Sèvre