Sortie Nature Chantier bénévole au Puits d’Enfer Le Puits d’Enfer Exireuil

Sortie Nature Chantier bénévole au Puits d’Enfer

Le Puits d’Enfer 5 Chemin du Puits d’Enfer Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Les chantiers d’entretien de l’ancienne carrière ont montré leur efficacité. Un 8e chantier sur une journée complète est proposé pour le maintien du patrimoine naturel de ce site interdit d’accès. Prévoir pique-nique, bottes, matériel de chantier (gants, sécateur, coupe-branche. Sur inscription. .

Le Puits d’Enfer 5 Chemin du Puits d’Enfer Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 03 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature Chantier bénévole au Puits d’Enfer

L’événement Sortie Nature Chantier bénévole au Puits d’Enfer Exireuil a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre