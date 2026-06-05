Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy La petite Nallière Exireuil

Exireuil

Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy

La petite Nallière La Petite Nallière Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 01:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sous son chapiteau et dans son cadre bucolique, La Nalière vous accueille pour une journée de jeux et une soirée groovy !

** PROGRAMME **

– 14H Démarrage des Guinness des Records (lancer de tongs, course de lenteur, lancer de troncs, tir à la corde,…)

– 18H45 Annonce des grands gagnants

– 19h 21h30 Repas

– 21h45 DJ SABOUREAU

– 01H00 Fermeture

Les jeux sont libres et accessibles tout le long de l’évènement.

– Espace enfants

– Grillades & Frites sur réservations 0673571366

– Alternative végé proposée au bar

– Petit parking, pensez covoit

– Adhésion 5€ entrée gratuite .

La petite Nallière La Petite Nallière Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 84 30 13 lanaliere79400@gmail.com

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English : Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy

L’événement Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy Exireuil a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Haut Val De Sèvre