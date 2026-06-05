Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy La petite Nallière Exireuil
Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy La petite Nallière Exireuil samedi 6 juin 2026.
Exireuil
Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy
La petite Nallière La Petite Nallière Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 01:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Sous son chapiteau et dans son cadre bucolique, La Nalière vous accueille pour une journée de jeux et une soirée groovy !
** PROGRAMME **
– 14H Démarrage des Guinness des Records (lancer de tongs, course de lenteur, lancer de troncs, tir à la corde,…)
– 18H45 Annonce des grands gagnants
– 19h 21h30 Repas
– 21h45 DJ SABOUREAU
– 01H00 Fermeture
Les jeux sont libres et accessibles tout le long de l’évènement.
– Espace enfants
– Grillades & Frites sur réservations 0673571366
– Alternative végé proposée au bar
– Petit parking, pensez covoit
– Adhésion 5€ entrée gratuite .
La petite Nallière La Petite Nallière Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 84 30 13 lanaliere79400@gmail.com
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English : Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy
L’événement Guinness des Records Exirois / Soirée Groovy Exireuil a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Haut Val De Sèvre