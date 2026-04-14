Balade commentée dans la prairie enchantée, La prairie enchantée, Exireuil

Balade commentée dans la prairie enchantée 5 – 7 juin La prairie enchantée Deux-Sèvres

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Visite guidée et commentée avec départ à heure fixe uniquement.

Sensibilisation sur le rôle des arbres dans le cycle de l’eau et l’évolution du climat

Départ visite le matin à 10h

Départ visite l’après midi 14h30

Nos amis les chiens ne sont pas admis

La prairie enchantée 7 La Collinière, 79400 Exireuil, France Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33786950187 http://prairie-enchantee.overblog.fr Ce parc paysager, créé sur d’anciennes pâtures à vaches, par Marie-Claire et Christian Dupuis à partir de 1990, est limitrophe du hameau de la Collinière restauré il y a 25 ans. Inspiré par des visites en France et en Grande-Bretagne ainsi que par de nombreuses lectures, le couple structure le terrain par la plantation d’arbres à grand développement et par le tracé d’un chemin serpentant dans la prairie. En 2012, arrive le temps de la retraite et les propriétaires peuvent ainsi se consacrer entièrement à leur passion du jardin en laissant exploser leurs idées. Ils installent un potager respectant les principes de la permaculture et poursuivent l’installation de chênes, érables, magnolias ainsi que de nombreux autres arbres rares. Des massifs de rosiers, graminées et vivaces côtoient des zones laissées libres, créant des scènes végétales harmonieuses, et de nombreux points d’assise permettent d’en jouir pleinement. Une belle pièce d’eau accueille un véritable écosystème, tandis que plus loin des poules installées au verger contribuent à limiter le carpocapse. Ce jardin constitue un véritable outil pédagogique, prouvant que gestion écologique peut rimer avec esthétisme et poésie. Accessible par route de village avec un petit parking ombragé de quelques places à l’entrée.

Visite guidée et commentée avec départ à heure fixe uniquement.

La prairie enchantée©