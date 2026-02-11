Sortie Nature Effet de la restauration d’une zone humide Exireuil

Sortie Nature Effet de la restauration d’une zone humide

Parking Exireuil Deux-Sèvres

Découverte de la zone humide d’Exireuil, des travaux d’effacement de l’ancien plan d’eau, de la faune et de la flore des lieux. .

Parking Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 23 33 contac@peche79.fr

