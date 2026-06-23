Opéra d’été La Bohème Giacomo Puccini Exireuil
jeudi 23 juillet 2026 · Exireuil
Informations pratiques
Exireuil
Opéra d’été La Bohème Giacomo Puccini
La Touche-Poupard Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le département des Deux-Sèvres vous propose une projection gratuite sur grand écran et en pleine air pour découvrir La Bohème, un chef-d’œuvre de l’opéra qui retrace la vie de jeunes artistes et l’histoire d’amour bouleversante entre Mimì et Rodolfo, portée par une musique d’une grande intensité. Pour vivre une soirée culturelle et unique.
Réservations obligatoires sur deux-sevres.fr .
La Touche-Poupard Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Opéra d’été La Bohème Giacomo Puccini
L’événement Opéra d’été La Bohème Giacomo Puccini Exireuil a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Haut Val De Sèvre
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