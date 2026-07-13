Informations pratiques

Exireuil

Les Citrouilles Exiroises

9 Cité du champ limousin Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31 21:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Vendredi 31 octobre à partir de 16h, rendez-vous à Exireuil pour une ambiance festive et familiale !

Un marché extérieur vous attend avec une belle variété de stands

Saucissons artisanaux, rhum arrangé, huîtres fraîches, parfums et fondants parfumés, points de restauration sur place

Ne manquez pas notre exposition de citrouilles sculptées, accompagnée de décorations immersives et de scènes thématiques pour petits et grands aventuriers. .

9 Cité du champ limousin Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 94 05 09 lescitrouillesexiroises@outlook.com

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English : Les Citrouilles Exiroises

L’événement Les Citrouilles Exiroises Exireuil a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Haut Val De Sèvre