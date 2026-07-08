Opéra d’été Plan d’eau de la Touche-Poupard Exireuil

Informations pratiques

Exireuil

Opéra d’été

Plan d’eau de la Touche-Poupard Cercle de Voile de la Touche-Poupard Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:45:00

Date(s) :

2026-07-23

Opéra d’été l’émotion des grandes scènes… près de chez vous et gratuit !

Et si vous viviez l’opéra comme si vous y étiez ?

Cet été, le Département des Deux-Sèvres vous invite à une expérience culturelle unique avec Opéra d’été.

Installez-vous confortablement sous les étoiles et laissez-vous emporter par la magie des plus grandes œuvres lyriques et chorégraphiques. Ces spectacles, captés dans les prestigieuses salles de l’Opéra de Paris — au Palais Garnier et à l’Opéra Bastille — vous offrent une immersion digne des plus grandes scènes internationales.

Que vous soyez amateur d’opéra, curieux ou simplement en quête d’une belle soirée, Opéra d’été est une invitation à partager un moment d’exception.

Un rendez-vous culturel gratuit, convivial et ouvert à tous ! .

Plan d’eau de la Touche-Poupard Cercle de Voile de la Touche-Poupard Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 79 35

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English : Opéra d’été

L’événement Opéra d’été Exireuil a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 79