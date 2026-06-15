Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone Exireuil
Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone Exireuil samedi 18 juillet 2026.
Exireuil
Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone
Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Suivez les arlequinades d’un drôle de résistant, Cornel Cuciulei, dans le contexte poétique d’un pays de l’Est, juste avant la chute du rideau de fer. Ce spectacle explore, à travers des situations aux dénouements imprévus, l’art de vivre d’un bon vivant, attaché au bonheur…en toutes circonstances !
Bar et restauration sur place. .
Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone
L’événement Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone Exireuil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre
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