Exireuil

Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone

Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Suivez les arlequinades d’un drôle de résistant, Cornel Cuciulei, dans le contexte poétique d’un pays de l’Est, juste avant la chute du rideau de fer. Ce spectacle explore, à travers des situations aux dénouements imprévus, l’art de vivre d’un bon vivant, attaché au bonheur…en toutes circonstances !

Bar et restauration sur place. .

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone

L’événement Festival Traverse Heureux malgré tout nathalie léone Exireuil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre