La Guinguette du Petit-Logis Exireuil
La Guinguette du Petit-Logis Exireuil samedi 4 juillet 2026.
Exireuil
La Guinguette du Petit-Logis
Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
C’est la troisième édition de la Guinguette du Petit-Logis.
Au programme
-La Roliacus Banda de Rouillé
-Le groupe Dom’n’Sons
-Et pour finir la soirée… un DJ jusqu’au bout de la nuit !
L’entrée sur le site est gratuite !
Buvette & snacking sur place
Plateau repas sur réservation 18€ dont 3€ de consigne
Réservations au 06 11 69 44 79
Réservation des repas avant le 1er juillet .
Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 69 44 79
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English : La Guinguette du Petit-Logis
L’événement La Guinguette du Petit-Logis Exireuil a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre
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