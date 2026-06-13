Exireuil

La Guinguette du Petit-Logis

Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

C’est la troisième édition de la Guinguette du Petit-Logis.

Au programme

-La Roliacus Banda de Rouillé

-Le groupe Dom’n’Sons

-Et pour finir la soirée… un DJ jusqu’au bout de la nuit !

L’entrée sur le site est gratuite !

Buvette & snacking sur place

Plateau repas sur réservation 18€ dont 3€ de consigne

Réservations au 06 11 69 44 79

Réservation des repas avant le 1er juillet .

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 69 44 79

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English : La Guinguette du Petit-Logis

L’événement La Guinguette du Petit-Logis Exireuil a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre