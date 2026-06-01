Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des Bergeries de Pierre et Monique Saint-Lactencin samedi 13 juin 2026.

Saint-Lactencin

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des Bergeries de Pierre et Monique

Lieu-dit La Brosse Saint-Lactencin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:45:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Lorsque Pierre et Monique Charon se sont installés dans les bergeries, il n’y avait pas de jardin. Passionnés du jardinage, ils ont petit à petit aménagé leur grand terrain pour en faire un jardin très diversifié, dans lequel la végétation spontanée et la faune du jardin ont leur place. Laisser faire la nature et composer avec , cette phrase représente parfaitement ce jardin, qui associe de nombreux massifs fleuris (dont chacun porte un nom), un espace potager, un grand verger, et permet de se balader librement entre les plantes… .

Lieu-dit La Brosse Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel operation organized by the CPIE Brenne Berry on June 14 and 15, 2025 on the theme of Preserving our health, our water and the environment also aims to create links between local residents.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des Bergeries de Pierre et Monique Saint-Lactencin a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY