Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Clion sur Mer Pornic

Pornic

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Le Clion sur Mer 18 rue des Nondales Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

14 ème édition de ce dispositif, reconnu du réseau des CPIE, Bienvenue dans mon jardin au naturel qui permet aux jardiniers amateurs de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement

Au programme

Plongez au cœur de la biodiversité le temps d’un week-end ! L’association Mémoire Fruitière en Pays de Retz vous ouvre les portes de son verger municipal de 3 400 m², initié par la plantation de 200 enfants des écoles de Pornic.

Conçu comme une future forêt comestible, ce lieu unique à vocation pédagogique abrite 150 variétés fruitières et 350 arbustes sans aucun intrant chimique. Venez échanger avec des bénévoles passionnés sur le jardinage au naturel et découvrez des techniques innovantes

Haies fruitières multistrates (méthode Evelyne Leterme) pour un verger autonome.

Hydrologie régénérative (méthode Samuel Bonvoisin) avec un réseau de baissières et de mares retenant $305text{ m}^3$ d’eau de pluie pour une irrigation 100 % naturelle.

Une belle occasion, ouverte à toutes et à tous, de se reconnecter à la nature dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! .

Le Clion sur Mer 18 rue des Nondales Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire julie.mace@cpie-logne-et-grandlieu.org

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English :

14 th edition of the CPIE network?s Bienvenue dans mon jardin au naturel (Welcome to my natural garden) scheme, which enables amateur gardeners to share their environmentally-friendly gardening practices with the public

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Pornic a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic