Bienvenue dans mon Jardin Le Jardin des Trois Mares Saint-Martin-d’Auxigny
Bienvenue dans mon Jardin Le Jardin des Trois Mares Saint-Martin-d’Auxigny samedi 13 juin 2026.
Saint-Martin-d’Auxigny
Bienvenue dans mon Jardin Le Jardin des Trois Mares
7 Place des Labbes Saint-Martin-d’Auxigny Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez un jardin en permaculture devenu refuge de biodiversité au cœur de Saint-Martin-d’Auxigny.
Le Jardin des trois mares ouvre ses portes les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 à Saint-Martin-d’Auxigny.
Créé sur une ancienne parcelle polluée et tassée, ce jardin en permaculture est aujourd’hui un véritable refuge de biodiversité, organisé autour de mares, d’une noue, d’une haie fruitière et d’espaces cultivés aux formes inspirées de la permaculture. Les visiteurs pourront découvrir un lieu vivant et expérimental, mêlant jardin mandala, spirale à aromates autonomie en eau, compost et semences.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. .
7 Place des Labbes Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr
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English :
Discover a permaculture garden turned biodiversity refuge in the heart of Saint-Martin-d?Auxigny.
L’événement Bienvenue dans mon Jardin Le Jardin des Trois Mares Saint-Martin-d’Auxigny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES
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