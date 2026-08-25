Informations pratiques

« 2055. J’ai désormais 77 ans et, au soir de ma vie, je regarde le chemin parcouru non sans fierté et avec un immense soulagement. Si seulement je pouvais retourner vingt-cinq ans en arrière pour dire à celles et ceux qui se sont engagés pour faire advenir ce nouveau monde que leur combat a porté ses fruits. Si seulement je pouvais dire à mes concitoyens, qui avaient accordé leur confiance à ceux qui minimisaient le danger pour protéger leurs intérêts immédiats, tout ce que nous avons pourtant réussi à préserver et tout ce que la transition a amélioré dans nos vies. » Magali Reghezza-Zitt

Et s’il était temps d’arrêter de croire qu’il n’y aurait pas d’alternative au « ça a toujours été comme ça » ? Nous pouvons penser autrement, vivre autrement, manger autrement, consommer autrement, communiquer autrement.

C’est le choix que fait Magali Reghezza-Zitt avec son livre Bienvenue en 2055. À rebours des visions apocalyptiques de l’avenir, de ces photos de désert et de famine, la géographe fait le choix de montrer et de raconter ce que pourrait être une nouvelle société. Le propos s’accompagne d’illustrations qui, pour la première fois, permettent de nous donner concrètement un horizon désirable qui donne envie de se battre. Pour transformer la société, il faudra de l’énergie et de l’imagination. Grâce à l’espoir que nous donne Magali Reghezza-Zitt, nous avons enfin de quoi nous donner, collectivement, de la force.

Au cours de cette rencontre, Magali Reghezza-Zitt échangera avec le public sur les transformations très concrètes qui pourraient nous conduire vers cette société : nos façons de vivre, de nous déplacer, de nous nourrir, de consommer ou encore d’habiter nos territoires.

À propos

Magali Reghezza-Zitt est géographe, ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée et docteure en géographie. Ses travaux scientifiques portent sur le domaine de l’environnement et de la prévention et gestion des risques de catastrophes naturelles. Elle est spécialiste de la résilience et de l’adaptation des sociétés et des territoires. Elle a été membre du Haut Conseil pour le Climat de 2019 à 2023 et a siégé dans de nombreuses instances au titre d’expert.

Après un été caniculaire et incendiaire, nous aurions de quoi pleurer, désespérer et nous résigner. Pourtant, cette colère légitime, qui est la nôtre, pourrait prendre une autre tournure : celle de l’action résolue pour penser une nouvelle manière de vivre afin de préserver ce qui peut l’être. Et, surprise, ce nouveau monde pourrait être enviable, désirable, et nous rendre très heureux.

Le samedi 19 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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