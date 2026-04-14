Hochfelden

Biergarten à la Villa Meteor

1b rue du Général Gouraud Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-09-04 21:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Les Biergartens à la Villa Meteor, c’est LE rendez-vous incontournable de l’été à Hochfelden ! Ambiance conviviale, restauration et buvette, sur la terrasse de la Villa… Profitez-en pour venir entre amis ou en famille.

Rejoignez la Villa Meteor à Hochfelden pour des soirées afterwork en terrasse ! Au programme

Un moment de détente dans le jardin de la Villa,

Une petite restauration sur place,

Une ambiance musicale !

Entrée gratuite de 18h30 à 21h30. Le circuit de visite ne sera pas accessible. 0 .

1b rue du Général Gouraud Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 22 44 villa@brasserie-meteor.fr

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English :

The Biergartens at Villa Meteor are THE must-attend summer event in Hochfelden! Friendly atmosphere, food and refreshments on the Villa terrace… Come with friends or family.

L’événement Biergarten à la Villa Meteor Hochfelden a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg