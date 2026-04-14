Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Biergarten à la Villa Meteor Hochfelden

Biergarten à la Villa Meteor Hochfelden

Biergarten à la Villa Meteor Hochfelden jeudi 4 juin 2026.

Adresse : 1b rue du Général Gouraud

Ville : 67270 Hochfelden

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Hochfelden

Biergarten à la Villa Meteor

1b rue du Général Gouraud Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-09-04 21:30:00

Date(s) :
2026-06-04

Les Biergartens à la Villa Meteor, c’est LE rendez-vous incontournable de l’été à Hochfelden ! Ambiance conviviale, restauration et buvette, sur la terrasse de la Villa… Profitez-en pour venir entre amis ou en famille.
Rejoignez la Villa Meteor à Hochfelden pour des soirées afterwork en terrasse ! Au programme

Un moment de détente dans le jardin de la Villa,

Une petite restauration sur place,

Une ambiance musicale !

Entrée gratuite de 18h30 à 21h30. Le circuit de visite ne sera pas accessible. 0  .

1b rue du Général Gouraud Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 22 44  villa@brasserie-meteor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Biergartens at Villa Meteor are THE must-attend summer event in Hochfelden! Friendly atmosphere, food and refreshments on the Villa terrace… Come with friends or family.

L’événement Biergarten à la Villa Meteor Hochfelden a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

À voir aussi à Hochfelden (Bas-Rhin)