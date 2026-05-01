Hochfelden

Hochf’En Scènes

4 Rue de l’Abbé Weissrock Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Festival d’art, de Zorn et de culture pour toute la famille dans le Pays de la Zorn.

Festival d’art, de Zorn et de Culture pour toute la famille ! RDV à Hochfelden pour passer une semaine haute en couleur ! Comédies musicales, jonglage, chant, théâtre, danse, spectacles burlesques, concert, contes… de quoi passer un moment agréable pour les petits et les grands ! 0 .

4 Rue de l’Abbé Weissrock Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est animationjeunesse.payszorn@fdmjc-alsace.fr

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English :

Festival of art, Zorn and culture for the whole family in the Zorn region.

L’événement Hochf’En Scènes Hochfelden a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg