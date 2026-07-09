Biergarten à l’Engelbourg Thann
dimanche 13 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Biergarten à l’Engelbourg
Château de l’Engelbourg Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Une journée conviviale dans le cadre unique des vestiges du château surplombant la vallée, rythmée
par un concert du groupe Symbioz.
Une journée conviviale dans le cadre unique des vestiges du château surplombant la vallée. Tartes flambées et bières dans une ambiance simple et chaleureuse, rythmée par un concert du groupe Symbioz. Une dernière belle parenthèse estivale avec un panorama exceptionnel. .
Château de l’Engelbourg Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
A fun-filled day in the unique setting of the castle ruins overlooking the valley, featuring
a concert by the band Symbioz.
L’événement Biergarten à l’Engelbourg Thann a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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