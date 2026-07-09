Informations pratiques

Thann

Fête du sport

Centre sportif et stade Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le centre sportif et le stade municipal de Thann vous ouvrent leurs portes pour découvrir la diversité des activités sportives de la commune et un moment d’échange et de partage autour du sport.

Le centre sportif et le stade municipal de Thann vous ouvrent leurs portes pour découvrir la diversité des activités sportives de la commune et un moment d’échange et de partage autour du sport. .

Centre sportif et stade Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Thann’s sports center and municipal stadium open their doors to you to discover the diversity of the municipality’s sporting activities, and enjoy a moment of sharing and exchange around sport.

L’événement Fête du sport Thann a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay