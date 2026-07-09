Fête du sport Thann
samedi 5 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Fête du sport
Centre sportif et stade Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le centre sportif et le stade municipal de Thann vous ouvrent leurs portes pour découvrir la diversité des activités sportives de la commune et un moment d’échange et de partage autour du sport.
Le centre sportif et le stade municipal de Thann vous ouvrent leurs portes pour découvrir la diversité des activités sportives de la commune et un moment d’échange et de partage autour du sport. .
Centre sportif et stade Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
Thann’s sports center and municipal stadium open their doors to you to discover the diversity of the municipality’s sporting activities, and enjoy a moment of sharing and exchange around sport.
L’événement Fête du sport Thann a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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