Expérience virtuelle Munch, le soleil intérieur Thann
mercredi 2 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Expérience virtuelle Munch, le soleil intérieur
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Avec un casque de réalité virtuelle, plongez dans Le Soleil de Munch. Une immersion lumineuse et sensorielle où le paysage devient une expérience intérieure. Dès 13 ans.
Après Le Cri , Munch cherche l’apaisement dans la lumière des fjords. L’expérience virtuelle fait surgir un paysage vibrant où la lumière envahit tout, brouille les repères et transforme le réel en une traversée intérieure. Une immersion saisissante dès 13 ans. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
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English :
Put on a virtual reality headset and immerse yourself in Munch’s *The Sun*. A luminous, sensory experience where the landscape becomes an inner journey. Ages 13 and up.
L’événement Expérience virtuelle Munch, le soleil intérieur Thann a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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