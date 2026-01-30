Vins et saveurs des terroirs Thann
Vins et saveurs des terroirs Thann mercredi 12 août 2026.
Thann
Vins et saveurs des terroirs
Rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues.
Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues. Au programme animations musicales, restauration, dégustations gratuites, concours de kougelhopf et bien entendu de délicieux produits des terroirs (Alsace, Jura, Bourgogne, Charente et sud de la France). .
Rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 11 82 54
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English :
The wine regions and terroirs are honoured during this festive event in a street party atmosphere.
L’événement Vins et saveurs des terroirs Thann a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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