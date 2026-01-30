Thann

Vins et saveurs des terroirs

Rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues.

Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l’honneur pendant cet événement festif dans une ambiance de fête des rues. Au programme animations musicales, restauration, dégustations gratuites, concours de kougelhopf et bien entendu de délicieux produits des terroirs (Alsace, Jura, Bourgogne, Charente et sud de la France). .

Rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 11 82 54

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English :

The wine regions and terroirs are honoured during this festive event in a street party atmosphere.

L’événement Vins et saveurs des terroirs Thann a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay