Thann et ses commerces fêtent l’été soirée italienne Thann
vendredi 7 août 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Thann et ses commerces fêtent l’été soirée italienne
rue de la Première Armée Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Thann s’anime cet été commerces ouverts, concerts, restauration, terrasses et soirée italienne pour une fête pleine de saveurs et de convivialité !
Les commerçants de Thann fêtent l’été avec concerts, terrasses, restauration, commerces ouverts en soirée, et une soirée italienne pleine de saveurs et de bonne humeur. Venez partager cette ambiance chaleureuse et festive ! .
rue de la Première Armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 37 18 25 les.enseignes.du.pays.de.thann@gmail.com
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English :
Thann comes alive this summer: open shops, concerts, restaurants, terraces and an Italian evening for a festival full of flavour and conviviality!
L’événement Thann et ses commerces fêtent l’été soirée italienne Thann a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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