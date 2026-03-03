Ebike dans le vignoble du Rangen

7 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05

Balade en e-bike entre vignes et nature, accessible aux adultes et aux enfants à partir d’1m35, avec assistance électrique.

Une sortie en e-bike au cœur des vignes, facilitée par l’assistance électrique pour grimper sans effort. Entre nature et panoramas grandioses, l’expérience est accessible aux adultes et aux enfants à partir d’1m35, pour un moment convivial et dynamique.

Tenue de sport adaptée et bouteille à apporter. .

7 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

E-bike ride between vineyards and nature, accessible to adults and children from 1m35, with electric assistance.

L’événement Ebike dans le vignoble du Rangen Thann a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay