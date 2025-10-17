Spectacle bankal Thann
Spectacle bankal Thann mercredi 6 mai 2026.
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Début : Mercredi 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 11:00:00
2026-05-06
Spectacle de cirque acrobatique Bankal, deux artistes, un monocycle, des tabourets, une performance drôle et vertigineuse.
Bankal est un spectacle de cirque acrobatique où deux artistes partagent un monocycle et des tabourets. Une performance inventive, drôle et vertigineuse, jouant sur l’équilibre et le dépassement de soi. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
Bankal acrobatic circus show, two artists, a unicycle, stools, a funny and dizzying performance.
German :
Akrobatische Zirkusvorstellung Bankal, zwei Artisten, ein Einrad, Hocker, eine lustige und schwindelerregende Performance.
Italiano :
Uno spettacolo di circo acrobatico Bankal con due artisti, un monociclo e sgabelli: una performance divertente e vertiginosa.
Espanol :
Un espectáculo de circo acrobático de Bankal con dos artistas, un monociclo y taburetes: un espectáculo divertido y vertiginoso.
