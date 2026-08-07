Informations pratiques

Thann

Trésors du Grand-Est

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Découvrez la Collection Grand Est sur le grand écran de la Micro-Folie un voyage numérique entre œuvres, archives et patrimoine, au cœur de l’histoire et de la mémoire.

Sur le grand écran de la Micro-Folie, découvrez la Collection Grand Est à travers un voyage numérique mêlant œuvres, archives et patrimoine. Une immersion sensible dans l’histoire, la mémoire et les richesses culturelles de notre région. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

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English :

Discover the Grand Est Collection on the big screen at the Micro-Folie: a digital journey through works of art, archives, and cultural heritage, at the heart of history and memory.

L’événement Trésors du Grand-Est Thann a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay