Bifaces, sagaies et fouilles l’aventure préhistorique Musée de la préhistoire Rânes

Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
2026-07-21
Découvrez le quotidien des hommes et des femmes qui vivaient dans la plaine d’Argentan à la préhistoire. Observez les techniques de taille du silex permettant de fabriquer des bifaces, des pointes de lance, des grattoirs et autres outils en pierre. Assistez à l’allumage d’un feu en frappant du silex sur de la marcassite ou en frottant deux morceaux de bois. Initiez-vous au tir de sagaies avec un propulseur, comme les chasseurs et chasseuses du paléolithique. Puis, truelle et pinceau en main, mettez-vous dans la peau d’un(e) archéologue pour fouiller le sol et dégager des outils, des ossements et autres vestiges de cette lointaine époque. Un après-midi de visites, de démonstrations et d’ateliers pour plonger au cœur de la préhistoire !
Mardi 21 juillet à 14h30
Musée de la préhistoire Rânes ( à côté de la mairie dans le château)
Tout public
A partir de 6 ans
Gratuit
Réservation obligatoire .
Musée de la préhistoire Mairie Rânes 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
