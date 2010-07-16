Le peuple caché des eaux

Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Préparez vous pour une chasse aux trésors insolite ! Avec une épuisette, notre animatrice vous fera découvrir l’incroyable univers des insectes et autres larves des mares. Une exploration ludique pour petits et grands curieux !

Balade nature

Durée 2h

Jeudi 16 juillet 10h

Rânes– devant le château Mairie

Tout public à partir de 8 ans

Gratuit

Réservation obligatoire .

Rânes 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le peuple caché des eaux

L’événement Le peuple caché des eaux Rânes a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres d’Argentan Intercom