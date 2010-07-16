Le peuple caché des eaux Rânes

Préparez vous pour une chasse aux trésors insolite ! Avec une épuisette, notre animatrice vous fera découvrir l’incroyable univers des insectes et autres larves des mares. Une exploration ludique pour petits et grands curieux !

Balade nature
Durée 2h
Jeudi 16 juillet 10h
Rânes– devant le château Mairie
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit
Réservation obligatoire   .

