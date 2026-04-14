Au fond de l’eau, château de rânes, Rânes

Au fond de l’eau Jeudi 16 juillet, 10h00 château de rânes Orne

Gratuit. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00

Une pêche insolite ! Dans la mare, avec une épuisette, capturez des bêtes inconnues et repartez avec des merveilles plein la tête !

château de rânes château de Rânes Rânes 61150 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 67 12 48 »}]

Une pêche insolite ! Dans la mare, avec une épuisette, capturez des bêtes inconnues et repartez avec des merveilles plein la tête ! pêche mare

Manon jean