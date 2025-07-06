Big Band Côté Sud Scène du Jardin Louis David Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Big Band Côté Sud

Scène du Jardin Louis David 15 Rue Roger Maillard Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Né à l’aube des années 80, sur la côte sud des Landes, de la rencontre de musiciens amateurs enthousiastes et de professionnels désireux de partager leur expérience, le Big Band Côte Sud poursuit depuis maintenant plus de 40 ans une aventure ininterrompue de partage et de découverte des courants du Jazz les plus significatifs. Seul ou autour de figures majeures de la scène nationale ou internationale, il privilégie couramment des cycles longs consacrés à l’approfondissement d’un style ou d’une œuvre.

Ainsi, le BBCS se consacre actuellement au parcours de compositions et d’arrangements de l’immense Quincy Jones spécialement adapté pour l’orchestre par le talentueux trompettiste et Directeur Musical Pascal Drapeau en un jubilatoire Quincy Jones Swing Project. .

Scène du Jardin Louis David 15 Rue Roger Maillard Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Big Band Côté Sud

L’événement Big Band Côté Sud Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains