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AGENDA · Saint-Quentin-en-Tourmont

Big Day Saint-Quentin-en-Tourmont

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Quentin-en-Tourmont

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
25 bis Chemin des Garennes
Ville
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
Département
Somme
Tarif

Saint-Quentin-en-Tourmont

Big Day

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le Big Day est un évènement qui consiste à noter un maximum d’espèces observées sur une journée sur le Parc
du Marquenterre. Dans la lignée du Global Big Day, un évènement annuel international du monde de l’ornithologie,
vivez la huitième édition du Big Day Marquenterre. Plus qu’une journée de compétition , le Big Day Marquenterre
sera une occasion particulière d’apprécier ensemble la biodiversité de notre terrain de jeu favori.
Le Big Day est un évènement qui consiste à noter un maximum d’espèces observées sur une journée sur le Parc
du Marquenterre. Dans la lignée du Global Big Day, un évènement annuel international du monde de l’ornithologie,
vivez la huitième édition du Big Day Marquenterre. Plus qu’une journée de compétition , le Big Day Marquenterre
sera une occasion particulière d’apprécier ensemble la biodiversité de notre terrain de jeu favori.   .

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 68 99 

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English :

the Big Day is an event that consists of recording a maximum number of species observed over one day in the Parc du Marquenterre
du Marquenterre. Following in the footsteps of Global Big Day, an annual international event in the world of ornithology,
experience the eighth edition of Big Day Marquenterre. More than just a day of competition, the Big Day Marquenterre
will be a special opportunity to appreciate together the biodiversity of our favorite playground.

L’événement Big Day Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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