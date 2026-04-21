Informations pratiques

Saint-Quentin-en-Tourmont

Les semaines de la migration

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Un guide vous fera découvrir l’incroyable phénomène des migrations d’oiseaux. Il vous accompagnera au cœur

du Parc du Marquenterre pour vous raconter la vie des oiseaux migrateurs pour qui le grand voyage, malgré

tous ses dangers, est une condition de survie. Identification des espèces, écoute des cris, explication sur le vol,

comptages… autant d’aspects de la migration qui vous seront expliqués par le guide.

Un guide vous fera découvrir l’incroyable phénomène des migrations d’oiseaux. Il vous accompagnera au cœur

du Parc du Marquenterre pour vous raconter la vie des oiseaux migrateurs pour qui le grand voyage, malgré

tous ses dangers, est une condition de survie. Identification des espèces, écoute des cris, explication sur le vol,

comptages… autant d’aspects de la migration qui vous seront expliqués par le guide. .

25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 68 99

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English :

A guide will introduce you to the incredible phenomenon of bird migration. He will accompany you into the heart

of the Parc du Marquenterre to tell you about the lives of migratory birds, for whom the long journey, despite all its dangers, is a condition of survival

despite all its dangers, is a prerequisite for survival. Species identification, listening to calls, flight explanations,

the guide will explain all aspects of migration to you.

L’événement Les semaines de la migration Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre