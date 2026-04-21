Les semaines de la migration Saint-Quentin-en-Tourmont
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Quentin-en-Tourmont
Informations pratiques
Saint-Quentin-en-Tourmont
Les semaines de la migration
25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Un guide vous fera découvrir l’incroyable phénomène des migrations d’oiseaux. Il vous accompagnera au cœur
du Parc du Marquenterre pour vous raconter la vie des oiseaux migrateurs pour qui le grand voyage, malgré
tous ses dangers, est une condition de survie. Identification des espèces, écoute des cris, explication sur le vol,
comptages… autant d’aspects de la migration qui vous seront expliqués par le guide.
Un guide vous fera découvrir l’incroyable phénomène des migrations d’oiseaux. Il vous accompagnera au cœur
du Parc du Marquenterre pour vous raconter la vie des oiseaux migrateurs pour qui le grand voyage, malgré
tous ses dangers, est une condition de survie. Identification des espèces, écoute des cris, explication sur le vol,
comptages… autant d’aspects de la migration qui vous seront expliqués par le guide. .
25 bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 25 68 99
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English :
A guide will introduce you to the incredible phenomenon of bird migration. He will accompany you into the heart
of the Parc du Marquenterre to tell you about the lives of migratory birds, for whom the long journey, despite all its dangers, is a condition of survival
despite all its dangers, is a prerequisite for survival. Species identification, listening to calls, flight explanations,
the guide will explain all aspects of migration to you.
L’événement Les semaines de la migration Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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