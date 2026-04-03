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BIG S – EN VÉRITÉ PENICHE MECANIQUE Strasbourg

BIG S – EN VÉRITÉ PENICHE MECANIQUE Strasbourg

BIG S – EN VÉRITÉ PENICHE MECANIQUE Strasbourg vendredi 24 avril 2026.

Lieu : PENICHE MECANIQUE

Adresse : PRESQU'ÎLE ANDRÉ-MALRAUX

Ville : 67100 Strasbourg

Département : 67

Début : 2026-04-24

Fin : 2026-04-24

Heure de début : 20:00

BIG S – EN VÉRITÉ Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PENICHE MECANIQUE PRESQU’ÎLE ANDRÉ-MALRAUX 67100 Strasbourg 67

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