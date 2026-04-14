Mai à Vélo 2026, Alsace Habitat, Strasbourg

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Alsace Habitat Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Alsace Habitat 4 Rue Bartisch, 67029 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Meinau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Du 1er au 31 mai, participez au challenge national Mai à Vélo ! challenge-id=201474