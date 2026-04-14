Reprise Festival Kinotayo : Numakage Public School, Star, Strasbourg
Reprise Festival Kinotayo : Numakage Public School, Star, Strasbourg jeudi 16 avril 2026.
Reprise Festival Kinotayo : Numakage Public School Jeudi 16 avril, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:40:00+02:00
Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:40:00+02:00
À Numakage, en banlieue de Tokyo, la piscine municipale surnommée « l’Océan », ouverte depuis 52 ans, doit disparaître pour laisser place à une école. L’été de sa fermeture et malgré les protestations, baigneurs et équipe font leurs adieux à ce lieu de loisirs, de détente, de drague mais aussi de travail.
Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F635301/D1776362400/VO/ »}]
Numakage Public School Le Star NUMAKAGE PUBLIC SCHOOL
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